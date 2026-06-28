全国で見つけた「爆速グルメ」と山形アナがスピード対決！福岡の8秒で出てくる絶品ハンバーグ＆大阪の5秒で出てくる日替わり定食＆2秒で出てくる北海道の極上カレーと全面対決！さらに、過去最強クラスといわれる山口県の“後ろから追いかけてくるうどん”に最終決戦を挑んできました。