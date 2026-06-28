あす（29日）晴れ間の出る所が多くなるが九州南部・関東甲信は梅雨空へあすの天気です。晴れ間の出る所が多くなりますが、九州南部や関東甲信は梅雨空となるでしょう。九州南部や奄美・沖縄では、梅雨前線の影響で雨の強まる所もありそうです。午後は東日本や北海道でも雷雨になる所がある見込みです。晴れ間の出る所も、天気の急変にお気をつけください。【CGを見る】水曜日以降は西から雨の範囲が広がる全国の週間予報朝の気温