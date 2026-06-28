きょう午前5時ごろ、秋田県潟上市の住宅で男女2人が死亡する火事がありました。木造一部2階建ての住宅1棟が全焼し、焼け跡から女性の遺体が見つかった他、病院に搬送された男性が死亡しました。警察は、身体的特徴から2人がこの家に住む70代の夫婦と判明したと発表しました。