ヨーロッパでは記録的熱波の影響が続いていて、ドイツ気象局などによると27日、東部のザクセン・アンハルト州で41.5℃を観測し、ドイツの史上最高気温を更新しました。また、首都ベルリンでも観測史上最高となる39.9℃に達しました。ロイター通信によると、熱波はヨーロッパ西部から東部へ移動していて、27日はデンマークやチェコでも史上最高気温を観測しています。