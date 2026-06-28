台風による大雨で、城の石垣が崩れました。滋賀県彦根市は、彦根城の内堀沿いにある「米蔵水門石垣」と呼ばれる部分が幅6.5メートル、高さ2.5メートルにわたって崩れたと発表しました。けが人はいないということです。台風7号と8号による大雨の影響とみられています。「米蔵水門石垣」は、おととし7月にも大雨で被害が出ていて、市は修復に向けた対応を検討しているということです。