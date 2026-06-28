きのうから沖縄を訪れている黄川田仁志・沖縄担当大臣は今朝、名護市辺野古沖で船が転覆し女子高校生ら2人が死亡した事故現場近くを訪れました。事故のあと、閣僚が現場を訪問するのは初めてで、今回の事故を受け、平和学習に適した場所で安全かつ安心、政治的に中立な環境で学ぶべきであるという考えを示しました。