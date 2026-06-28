◇セ・リーグ阪神12―3広島（2026年6月28日マツダスタジアム）阪神・中野拓夢内野手が、3―3の7回に決勝打を放った。中野はこの日が30歳の誕生日。自身を祝うバースデーV打となった。お立ち台では、素直に喜びを表現した。「自分で自分の誕生日を祝いたかったので良かったです」1死一、二塁で、広島2番手・高のカットボールを右中間へ運び、決勝2点適時三塁打とした。この一打で6回3失点と粘った高橋に開幕10連勝をプ