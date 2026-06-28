◇MLB ドジャース15-3パドレス(日本時間28日、ペトコ・パーク)ドジャースは12点リードで迎えた9回、ベテランののミゲル・ロハス選手が野手ながら登板。5球で三者凡退に抑える好投を披露しました。6回、ドジャースが一挙9得点をあげて試合は一方的な展開へ。8回にも4得点を挙げると、11点差の9回、パドレスは捕手のロドルフォ・ドゥラン選手が登板し、ドジャースはさらに1点を加えました。さらに直後の守りでは、内野手のロハス選手