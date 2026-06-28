俳優の木村拓哉（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。死去が発表された、シャンソン歌手、俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。木村はストーリーズ機能で「荒地の魔女、こちらこそありがとう。安らかに…」と投稿した。2人は04年公開のアニメ映画「ハウルの動く城」で声優として共演。木村がハウルを、美輪さんが荒地の魔女という深い関係性のあるキャラクター同士を演じ