全国への切符をかけた小学生のハンドボールの大会が能美市で行われ、選手たちが、熱い戦いを繰り広げました。能美市で開かれた、全国小学生ハンドボール大会の石川県予選。出場が2チームの女子は、7連覇を目指す小松ジュニアと、8大会ぶりの優勝を目指す能美ジュニアが対戦しました。試合では、素早いパス回しや力強いシュートを見せるなど、日頃の練習の成果を存分に発揮していました。試合は、18対12で