民謡の継承と普及に取り組む民謡団体、兼六民謡会の発表会が金沢市で開かれました。祝の宴が始まる時に祝儀唄として歌われた「加賀長持唄」で幕を開けた発表会。「継承 時代を超えて」と題して開かれたこの舞台は昭和33年の発足以来、県内の民謡団体の草分けとして民謡の継承や普及を行ってきた兼六民謡会の68回目の発表会です。28日は日本各地の民謡や民舞のほか能登麦屋節や山中節など県内ゆかりの民謡など多彩なプログラムが披