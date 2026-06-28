三重県伊勢市で古代のハス「大賀ハス」が見頃を迎え、訪れた人たちを楽しませています。 【写真を見る】古代の遺跡から発掘「大賀ハス」が見頃三重・伊勢市のため池で3万株のピンクの大輪が咲く 伊勢市の道の駅「民話の駅・蘇民」の裏にあるため池では「大賀ハス」が見頃となっています。 「大賀ハス」は75年前の1951年に、千葉県にある弥生時代の遺跡から発掘されたもので、発芽を成功させた東京大学の研究者である故・大賀