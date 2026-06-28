岐阜県高山市で、神社の天井に描かれた42枚の「天井絵」が公開されています。 【写真を見る】“年に2度だけ”神社の天井に描かれた「天井絵」が公開 地元職人が制作 岐阜・高山市 アジサイやミズバショウ。色鮮やかな42枚の植物の絵は神社の天井に描かれています。ここは、高山市の観光施設「飛騨の里」にある匠神社の本殿です。神社はかつて旧河合村、現在の飛騨市河合町にありましたが、55年前に高山市の飛騨の里に移されまし