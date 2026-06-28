小豆警察署 警察によりますと、28日午後0時半ごろ、香川県土庄町にあるかどや製油の小豆島工場で、スレート屋根に登って作業をしていた従業員の男性(23)が誤って屋根を踏み抜き、地面に落下しました。 男性は、足の骨を折るなどの大けがをしましたが、命に別状はないということです。 男性が登っていた屋根は地面から約5.4ｍの高さで、当時、男性は1人で屋根に登って雨どいの掃除をしていたということです。 警