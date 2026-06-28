【新華社ウルムチ6月28日】第9回中国・ユーラシア博覧会が25〜29日、新疆ウイグル自治区ウルムチ市で開かれている。今回は49の国と地域および国際機関が参加し、うち27の国と地域がブースを設けて出展している。国内外から3千以上の企業や機関が参加する。アジアと欧州の経済・貿易協力の広がりを示す場となっている。（記者/張嘯誠、梅元竜）