◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル、良）津村明秀騎手＝美浦・フリー＝は、福島１１Ｒで騎乗したバドリナートが最後の直線で内側に斜行し、クカイリモクの進路が狭くなった。この件について津村騎手は、７月１１日、１２日の２日間の騎乗停止となった。