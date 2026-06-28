NHKは28日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメントの放送スケジュールを発表した。日本代表の試合は2回戦以降、全て地上波で生中継する。日本時間30日午前2時からの決勝トーナメント1回戦で王国・ブラジルとの対戦が決まった日本代表。この試合はBSで生中継予定だが、勝ち抜いた場合、以降の試合は全て地上波で放送する。また、決勝トーナメントは、決勝戦を含む15試合を地上波で生中継。BSP4Kでは決勝トー