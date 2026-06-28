◇パ・リーグソフトバンク―ロッテ（2026年6月28日ZOZOマリン）打撃好調のソフトバンク・正木智也外野手が止まらない。「1番・右翼」でスタメン出場。0―0の2回、1死一、三塁の場面で先制の9号3ランを放った。「とにかく先制のチャンスを生かそうと思いました。追い込まれてしまい、何とか犠牲フライでもと意識を変えた結果、最高の形につながってくれました」カウント1ボール2ストライクからのスライダーを捉えると打