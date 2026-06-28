衆院は、国会議事堂内の防犯カメラの設置に乗り出す。警備の強化が目的で、議事堂内に設置されれば初めてとなる。来年度予算の概算要求に関連予算を計上することを目指す。衆院議院運営委員会の警察小委員会が今月中旬、設置方針を全会一致で確認した。「政治活動の自由を阻害するようなことはあってはならない」との意見も出たため、規定を設けて運用面で配慮する。国会内では、過去に不審者の侵入や女子トイレでの盗撮事案