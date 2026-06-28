ボートレース津の「下剋上！A1vsB級バトル」は28日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、29日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。予選トップ通過を決めていた岩瀬裕亮（38＝愛知）が準優勝戦12Rもイン完勝。王道V完成へ王手をかけた。「いろいろやって調整が間に合いました。準優の足が一番良かったですね。今ならバランスが取れているし押し、カカリもいいです」今節の優勝だけでなく今は1走、1走が大事にな