「ロッテ−ソフトバンク」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）「ラブライブ！シリーズ」とのコラボ試合として行われ、「ラブライブ！スーパースター！！」に出演している声優の薮島朱音と大熊和奏がセレモニアルピッチに登場。可憐な投球で球場を沸かせた。ロッテのユニホームに、グレーのスカート姿で登場。赤を入れた独創的な髪型の薮島とロングヘアーの大熊。ともにスカートをなびかせながら投じたボールはノーバウンド