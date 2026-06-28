28日朝早く、岩手県沖を震源とする最大震度5弱の地震があり県内でも広い範囲で震度3の揺れを観測しました。気象庁によりますと午前5時21分ごろ岩手県沖を震源とする地震があり青森県八戸市と岩手県普代村で最大震度5弱を観測しました。県内では鹿角市、大館市、北秋田市、三種町、大仙市で震度3の揺れを観測しています。