28日朝早く、潟上市の住宅で火事があり2人が死亡しました。火事があったのは潟上市天王の髙桑一男さん77歳の住宅です。記者「鎮圧となった現在（午前8時半すぎ）もあたりには焦げ臭いにおいが立ち込めています」警察と消防によりますと28日午前5時前、近くに住む人から「1階の居間から火が上がっている」と消防に通報がありました。火はおよそ6時間半後に消し止められましたが、この火事で火元の住宅1棟が全焼し男女2人の死