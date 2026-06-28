◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２８日・横浜）巨人は２８日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。５日ぶりの試合となったこの日、泉口友汰内野手が２試合連続で「３番・遊撃」で先発出場する。井上温大投手は岸田行倫捕手とバッテリーを組む。大城卓三捕手は一塁に入る。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）浦田２（右）松本３（遊）泉口４（三）ダルベック５（一）大城６（捕）岸田７