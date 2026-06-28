団体戦で争う柔道の全日本学生優勝大会最終日は28日、東京・日本武道館で体重無差別の7人制による男子が行われ、明大が2001年以来25年ぶり17度目の優勝を果たした。3年ぶりの頂点を狙った国士舘大との決勝は1―1から3人目の千野根玄貴が勝利し、7人目の時田開仁が突き放して3―1で制した。国士舘大は昨年に部員の大麻使用問題で出場辞退し、2年ぶりの参加だった。世界選手権（10月・バクー）100キロ級代表の新井道大を擁する東