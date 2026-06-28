◇パ・リーグオリックス―楽天（2026年6月28日ほっともっと神戸）連敗脱出を図るオリックスが3回に先制した。2死一、二塁の好機で6試合ぶりに4番に入った中川がサウスポー・藤井の129キロ変化球をとらえて左前へ。二塁から山中を迎え入れた。「打ったのはスライダーです。亜蓮さんが頑張っているので、なんとか先制点を取ることができて良かったです」打点を挙げるのは10日のヤクルト戦（京セラドーム）の中犠飛以来