タレントのつるの剛士が２８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。老衰のため今月２０日に死去していたことが明らかになった俳優の美輪明宏さん（享年９１）とのエピソードを明かした。つるのは、美輪さんの訃報に触れ「ご挨拶に伺うたびに、『いい子ね。お父様、お母様はお元気？』と、包み込むような優しい口調で声をかけてくださいました」と回想。生前の美輪さんとのやり取りを振り返って「以前、番組でご一緒させていただいた