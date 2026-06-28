学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「保体」はなんの略？「保体」はなんの略か知っていますか？答えは漢字4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「保健体育」を略した言葉でした！保体とは、中学校・高等学校の教科のひとつです。運動実技を行