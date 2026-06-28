丸亀市の献穀田で田植式 11月の新嘗祭に向けて天皇・皇后両陛下に献納されるコメの田植えが、丸亀市で行われました。 2026年の新嘗祭の献穀田は、丸亀市飯山町東小川の村山英臣さん（78）の田んぼです。丸亀市の田んぼから選ばれるのは21年ぶりです。 28日の田植式では、村山さん夫妻や香川県の池田知事らが「あきさかり」の苗を植えました。 また、早乙女姿をした飯山高校の生徒９人が登場。慎重に田んぼの中