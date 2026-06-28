◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-巨人(28日、横浜スタジアム)巨人のスタメンが発表されました。直近3試合連続雨天中止で、23日広島戦以来の試合となる巨人。その試合からスタメン野手1人を入れ替え、岸田行倫選手を「6番・捕手」で起用しました。そのほかの7選手は打順も変わっておらず、7得点で勝利した23日広島戦と近いオーダーで臨みます。先発は井上温大投手。今季11試合登板で5勝5敗、防御率2.55です。前回21日中日戦は6回途中無