「ヨイトマケの唄」などで知られる、歌手で俳優の美輪明宏さんが老衰のため亡くなりました。91歳でした。美輪明宏さんは長崎市で生まれ、10歳で被爆しました。その後、16歳でプロの歌手として活動を始め、「メケ・メケ」や「ヨイトマケの唄」がヒットしました。三島由紀夫が戯曲化した「黒蜥蜴」や「愛の讃歌」など、俳優として数多くの舞台に立ったほか、映画「もののけ姫」などで声優としても活躍しました。所属事務所によります