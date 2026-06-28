アメリカ軍はイランの軍事施設を2日連続で空爆しました。イランがタンカーを攻撃したためとしていますが、イラン側もアメリカ軍施設への報復攻撃を行うなど応酬が続いています。双方ともが停戦合意違反だと主張しています。アメリカ中央軍は27日、トランプ大統領の指示でイランの防空設備やドローンの保管施設などに対し、空爆を行なったと発表しました。アメリカ東部時間・27日早朝にホルムズ海峡付近で原油を積んだパナマ船籍の