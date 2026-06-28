「一般戦」（２８日、多摩川）前節の優勝エンジンを獲得した黒崎竜也（５０）＝三重・８１期・Ｂ１＝が２号艇で登場した２８日の初日５Ｒで２コースから３着。枠番以上の結果を残せずにレース後は苦い表情を見せていたが「レース序盤は回り過ぎだったのかな。回転が落ちてきた３周目の足は全部良かった」と手応えもつかめていた。４６号機に関しては「いいエンジンだと思います」と高く評価。「いろいろ試しつつ、早めに合わ