滋賀・彦根市にある国宝・彦根城で、石垣の一部が崩れているのが見つかりました。台風による大雨の影響とみられます。彦根市などによりますと27日午前11時ごろ、市の職員が彦根城の内堀沿いにある「米蔵水門石垣」の一部が崩れているのを発見しました。崩落は高さ約2.5メートル、幅約6.5メートルにわたっていて、けが人はいないということです。彦根市では、台風の影響で28日午前までに200mmを超える雨を観測していて、今回の崩落