南米ベネズエラで2度発生した大地震は、生存率が大幅に下がるとされる「発生後72時間」が経過しました。救出活動が続く中、死者はこれまでに1430人にのぼっています。ベネズエラで24日、2度発生したマグニチュード7を超える大地震。がれきの中から救助隊によって救出されたのは、生後9か月の赤ちゃんと母親です。日本時間のけさ、生存率が大幅に下がるとされる「発生から72時間」が経過しましたが、現地では懸命の救出活動が続いて