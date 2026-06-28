アメリカのトランプ大統領は、イランが停戦合意に違反したとして追加攻撃を行ったと明らかにしました。これに対し、イラン側も周辺国を攻撃するなど攻撃の応酬が続いています。トランプ大統領は27日、SNSでイランが停戦合意に違反したため、ミサイルやドローン貯蔵施設などを追加攻撃したと明らかにしました。トランプ氏は「もはや理性的ではいられなくなり、作戦を軍事的に完遂せざるを得ない時が来るかもしれない。そうなれば、