県産の卵をＰＲするイベントが２８日、県庁で開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。 このイベントは県産の卵の魅力を多くの人に知ってもらおうと、県養鶏協会が毎年開いているものです。ことしは５万個の卵が用意され、２０秒以内にパックに卵を詰めて持ち帰ることができたり、卵かけごはんを食べたりと会場にはさまざまなブースが並びました。 ゆで卵のからむきのブースでは、制限時間の１分以内でからをむき