インターハイ県予選のバスケットボールは２８日、太田市で男女の決勝戦が行われました。 男子の決勝はことしの新人大会優勝の常磐と２年連続のインターハイ出場を目指す桐生第一の対戦です。 序盤は、一進一退の攻防が続きますが常磐がフラーや前田のスリーポイントなどで桐一を突き放します。海老原も相手からボールを奪うと自ら運び、そのままシュートを決めるなど着実に得点を重