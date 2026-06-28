視覚に障害のある人が音を頼りにプレーする卓球、サウンドテーブルテニスの大会が伊勢崎市で開かれました。 サウンドテーブルテニスは、球が転がる音を頼りにプレーする卓球で、２０２９年に県内で開催される全国障害者スポーツ大会の種目でもあります。障害の程度によるハンディキャップをなくすために全員アイマスクをつけ、打撃音がわかりやすいよう、ゴム製のラバーがついていないラケ