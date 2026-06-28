ガールズグループ「ME:I」のSUZU（19）が28日、神宮で行われたヤクルト―中日戦で始球式を務めた。「（マウンドに）立った瞬間に一気にシーンとした感じが、舞台とかとは全然違って緊張した」と振り返るも、サウスポーで豪快に振りかぶったワインドアップを披露。投球は左に大きく逸れ、バウンドし「凄く悔しかったけど、楽しかったです」と笑顔を見せた。背番号はグループ名に掛けて「31」で登場。「誕生日と迷ったんですけ