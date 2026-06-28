女優の山本美月が公開したプライベートショットに、反響が寄せられている。山本は２８日に自身のインスタグラムを更新。「先日、ずっと欲しかった米澤ほうき工房さんの箒を買いに、ＣＡＳＩＣＡへ」と、ほうき工房を訪れたことを報告すると、一面にほうきがかかった壁の前でたたずむショットをアップした。「実際に履き癖を見ていただき、目の前で調整してくださって、私専用の箒を手にすることが出来ました。これから大切に