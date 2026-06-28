Ｊ１の広島は２８日、スペイン１部マジョルカから元日本代表ＦＷ浅野拓磨を完全移籍で獲得すると発表した。３１歳で日本代表国際Ａマッチ通算５３試合９得点の浅野は、２０１６年以来の広島復帰となる。得点時のジャガーポーズで知られる浅野は、古巣復帰にあたり、コメントを発表した。「１０年ぶりにサンフレッチェ広島に復帰することになりました。家族やこれまで支えて下さった全ての方々、そしてサンフレッチェ広島に関