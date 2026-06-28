鹿児島市春日町の国道10号で28日あさ、しました。 消防によりますと、28日午前6時ごろ、鹿児島市春日町の国道10号で「車同士の事故で1台が横転している」と119番通報がありました。 現場は鹿児島春日郵便局前の交差点付近で、横転した車は一部が歩道に乗り上げ、車のバックドアも外れています。もう1台の車は車体の左前が大きく破損し、エアバッグが開いていました。 この事故で1人が軽いけがをし、病院に搬送されました。