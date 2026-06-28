子育て世代に選挙や政治への意識を高めてもらおうと、高松市で模擬投票が行われました。 8月の香川県知事選挙を前に高松市香南町にある「さぬきこどもの国」が実施しました。 模擬選挙に立候補したのは、選挙キャラクターの「いっぴょう君」と「うどん屋めいすいくん」。 それぞれ「宿題をなくす」「春休みを長くする」と公約を掲げ、投票を呼び掛けました。 その後、実際の選挙でも使われている投票記