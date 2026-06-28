ボートレース戸田の「マクール杯」2日目が、28日に行われた。2023年9月14〜18日以来の戸田参戦となっている森永淳（45＝佐賀）が6号艇の2Rで2着に食い込むと、続く3号艇の8Rは3コースから捲ってシリーズ2勝目を挙げた。ただ成績とは反対に「ペラを叩き変えたけど良くないですね。行き足が弱くて行かれる感じがある。この着順を獲れるような足ではない。映像を見ていると進んではいるけど、押している感じがない。そこはもら