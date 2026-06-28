6回3失点で10勝目を挙げた阪神・高橋＝マツダ阪神の高橋が6回3失点で無傷の10連勝を達成した。打線は2―3の六回に佐藤のソロで同点とし、七回は中野の勝ち越しの2点三塁打、森下の適時打で白星を呼び込んだ。九回は打者一巡で6得点。広島は終盤に崩れた。6回阪神無死、佐藤が右越えに本塁打を放つ＝マツダ