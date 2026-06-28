[故障者情報]徳島ヴォルティスは28日、DF青木駿人が1月に左足舟状骨疲労骨折の診断を受けて手術を実施した部位について、26日に再手術を行ったと発表した。リハビリのため、宮崎キャンプを含めて一定期間トレーニングには参加しないという。現在25歳の青木は日本大時代の2023年に特別指定選手として所属し、翌2024年から正式加入。2025シーズンはJ2リーグ戦32試合に出場したが、2026シーズンは出場がなかった。