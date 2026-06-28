ひとり芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で優勝した今井らいぱち（39）が27日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。生活の変化について語った。「やりましたよ、さんまさん！」とMCの明石家さんまに優勝報告。祝福ムードの中、ひな壇の陣内智則から「家族で東京出てきたもんな、優勝を機にな」と話題を振られる場面があった。「優勝して単身赴任で生活していた」と振り返り「家族をも