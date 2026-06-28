お笑い芸人の山田花子が26日に自身のアメブロを更新。稽古帰りに高島屋で購入した夕食を公開した。【映像】山田花子、夫に作った手料理＆子どもに好評のメニューこの日、山田は「今日はお昼過ぎから稽古があったので帰りに高島屋によって晩ごはん購入」と報告し「正起屋の鶏もも照り焼き」と次男が大好物だという「キャベツスープ」の写真を公開した。続けて、照り焼きについて「柔らかいしタレがめっちゃ美味しい〜」と絶賛