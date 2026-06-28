FIFAワールドカップ2026、27日（日本時間28日）も、世界のスーパースターが魅せました。6大会連続出場、アルゼンチンのメッシは、ヨルダン戦の後半から途中出場すると、得意のドリブルで仕掛け、フリーキックのチャンスを得ます。そして、3試合連続得点となる今大会6ゴール目をマーク。前回大会から7試合連続ゴールという史上初の偉業を達成しました。一方、6大会連続出場、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドは、フリーキッ